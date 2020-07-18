Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона має намір здобути перемогу в Лізі чемпіонів.
Про це заявив півзахисник команди Артуро Відаль.
"Був сумний день, ми упустили неймовірний чемпіонат, що не відповідає амбіціям нашого прекрасного клубу. Але на цьому все не закінчується. У нас залишається найголовніший турнір, і ми всі разом будемо до кінця битися за нашу мету", - написав Відаль.
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Ayer fue un día triste, perdimos una Liga increíble y dejando una imagen que no está a la altura de nuestro hermoso Club. Pero esto no termina acá, queda la competencia más linda y todos juntos vamos a pelear hasta el final por nuestro objetivo!!! Somos el Fútbol Club Barcelona !!! Vamos carajo!!! @fcbarcelona 💙❤️
Нагадаємо, президент Барселони зустрінеться з Сетьєном.