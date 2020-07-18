Каталонська Барселона має намір здобути перемогу в Лізі чемпіонів.

Про це заявив півзахисник команди Артуро Відаль.

"Був сумний день, ми упустили неймовірний чемпіонат, що не відповідає амбіціям нашого прекрасного клубу. Але на цьому все не закінчується. У нас залишається найголовніший турнір, і ми всі разом будемо до кінця битися за нашу мету", - написав Відаль.