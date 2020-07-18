У Португалії інтенсивний футбол

Джерело - Mais Futebol.

В українському футболі не так багато грають заради контролю м'яча.

Про це розповів півзахисник Порту, який виступає в оренді за Ворсклу, Луїзао.

"У Португалії інтенсивний футбол. Але там це стосується як атаки і захисту, так і контролю м'яча. В Україні не так багато грають заради контролю м'яча. Коли володіємо м'ячем, відразу ж намагаємося атакувати, не відпочиваємо, контролюючи. Тут більше: атакуємо - захищаємося, атакуємо - захищаємося", - сказав Луїзао.

Нагадаємо, Ворскла хоче продовжити оренду Луїзао.