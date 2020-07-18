Бабич: Ігнатенко потрібно подорослішати, щоб це не був другий Гармаш

Опорний півзахисник не має права отримувати такі прості картки і підводити свою команду.

Про це заявив головний тренер Маріуполя Олександр Бабич, говорячи про свого підопічного Данила Ігнатенка, який отримав червону картку в матчі з Ворсклою (1:2).

"Опорний півзахисник не має права отримувати такі прості картки. Якщо цей футболіст, маючи такі дані, хоче грати в хороший футбол, а у нього все для цього є, йому потрібно трішки подорослішати, щоб це не був другий Гармаш, який постійно буде підводити свою команду", - сказав Бабич.