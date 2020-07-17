АЕК запропонує Чигринському 2-річний контракт з скороченням зарплати

Зараз футболіст заробляє в грецькому клубі майже 400 тисяч євро

Джерело - Sdna.

АЕК має намір обговорити з українським центральним захисником Дмитром Чигринським новий контракт.

Про це повідомляє Sdna.

Незважаючи на те, що він провів 25-й матч в сезоні і отримав право на автоматичне продовження угоди на тих же фінансових умовах, 33-річному українцю буде запропонований контракт з невеликим скороченням заробітної плати.

Зараз футболіст заробляє в грецькому клубі майже 400 000 євро.

Новий контракт, швидше за все, буде розрахований на 2 роки. Це можуть бути повноцінні 2 роки або угоду за схемою 1+1.

Нагадаємо, Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції.