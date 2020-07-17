Металіст 1925 попросив провести перевірку через упереджене суддівство в матчі з Минаєм

Харківський клуб написав лист президенту УАФ Андрію Павелко

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Металіст 1925 направив офіційного листа Президенту УАФ Андрію Павелку, в якому, зокрема, попросив провести службову перевірку щодо фактів упередженого суддівства в матчі Минай - Металіст 1925.

Повідомляє пресслужба клубу.

Крім того, харківський клуб ще раз підкреслив, що на стадіоні Минай-арена не дотримуються карантинних заходів.

З повними текстом офіційного листа, а також відеодоказами суддівського свавілля пропонуємо вам ознайомитися нижче.

Найбільш резонансні суддівські рішення (за хронометражем відеоролику):

1. Фол Михайла Кополовця. 00:44 (7 хв. Матчу).

2. Фол Олега Голодюка. 2:41 (36 хв. Матчу).

3. Фол Михайла Кополовця. 3:02 (39 хв. Матчу).

4. Фол Богдана Оринчак. 4:46 (66 хв. Матчу).