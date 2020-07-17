Вербич: Кілька останніх матчів я провів на уколах

Ступінь складності травми словенського легіонера Динамо Беньяміна Вербича, який травмувався у матчі із Зорею (3:1), буде визначена після проходження МРТ.

Про це заявив сам футболіст.

"Я вже давно почав відчувати біль в області паху. Кілька останніх матчів я провів на уколах, намагався допомогти команді до останнього, але сьогодні на початку матчу відчув дуже сильний біль і не зміг продовжувати гру. Останні дні я навіть не тренувався, намагався відновитися, але так швидко це не виліковується.

Я дуже радий, що ми сьогодні виграли, при цьому добре зіграли. Залишилося провести останній матч, у якому також необхідно здобути перемогу.

Наскільки серйозна твоя травма? Чи потрібна операція? Не можу поки нічого сказати. Потрібно зробити МРТ, після якого лікарі зроблять висновок і винесуть діагноз", - сказав Вербич.