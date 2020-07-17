Суркіс: Вболівальники Динамо чекають золотих медалей

У матчі 31-го туру УПЛ із Зорею виконавська майстерність Динамо виявилася вищою.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Хороша гра, гідний суперник - Зоря. Відчувається у них тренерська рука. Створили проблеми, але виконавська майстерність Динамо виявилася вищою. Якби Динамо боролося за 1-е місце, то я б сказав, що це найважливіший матч. Але ми продовжуємо боротися за 2-е місце, і якби не перемогли, то втратили б усі шанси практично. Було важко - Кубок, потім два виїзди.

Привітав хлопців з перемогою і сказав, щоб готувалися до Колоса. Вони зможуть налаштуватися у них є мотивація. Вболівальники взагалі-то чекають золотих медалей, а якщо не вийшло, то хоча б кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. І команда це розуміє", - зазначив Суркіс.