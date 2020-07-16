Збірна України зберігає місце у ТОП-25 найсильніших команд світу

Джерело - УАФ.
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією коронавірусу міжнародних матчів змін не відбулося.
Про це повідомляє УАФ.
Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди - 14-е, Австрія - 26-е.
Суперники в Лізі націй займають наступні позиції: Іспанія - восьму, Швейцарія - 12-у, Німеччина - 15-у.
Рейтинг ФІФА на 16.07.2020
1. Бельгія - 1765
2. Франція - 1733
3. Бразилія - 1712
4. Англія - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватія - 1642
7. Португалія - 1639
8. Іспанія - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбія - 1622
…
24. УКРАЇНА - 1537
Раніше, УАФ введе категорії стадіонів з сезону 2021/2022.