Збірна України зберігає місце у ТОП-25 найсильніших команд світу

Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку

Джерело - УАФ.

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому через відсутність у зв'язку з пандемією коронавірусу міжнародних матчів змін не відбулося.

Про це повідомляє УАФ.

Україна посідає в рейтингу 24-у сходинку, маючи 1537 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Нідерланди - 14-е, Австрія - 26-е.

Суперники в Лізі націй займають наступні позиції: Іспанія - восьму, Швейцарія - 12-у, Німеччина - 15-у.

Рейтинг ФІФА на 16.07.2020

1. Бельгія - 1765

2. Франція - 1733

3. Бразилія - 1712

4. Англія - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватія - 1642

7. Португалія - 1639

8. Іспанія - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбія - 1622

…

24. УКРАЇНА - 1537

Раніше, УАФ введе категорії стадіонів з сезону 2021/2022.