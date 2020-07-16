Десна не зможе грати єврокубкові матчі у Чернігові

Чернігівська Десна не зможе проводити домашні матчі єврокубків в рідному місті.

Про це заявив спортивний директор клубу Вадим Мельник.

"Де Десна гратиме єврокубкові матчі? На жаль, це буде не в Чернігові. Кваліфікацію можна зіграти на Оболонь-Арені, стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Груповий раунд можуть прийняти НСК Олімпійський, Арена-Львів, Дніпро-Арена і стадіон Чорноморець. Зараз опрацьовуються різні варіанти, але остаточного рішення поки немає", - сказав Мельник.