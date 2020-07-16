Тренер Інгульця: Стимулювання Прикарпаття однозначно було

Суперник не просто так кістьми лягав на полі, впевнений наставник Інгульця

Джерело - ТК Футбол.

У матчі з Інгульцем футболісти Прикарпаття не просто так кістьми лягав на полі.

Про це заявив наставник команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Їх воротар (Прикарпаття) заслуговує тільки похвали. Я йому після гри потиснув руку, тому що виручив він у багатьох моментах, дійсно відіграв дуже сильно.

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В інтерв'ю Баранки було сказано, що зараз заборонено фінансово стимулювати. Але я думаю, що стимулювання було, є і буде. У світовому футболі це поширений фактор. Судячи з того, як Прикарпаття сьогодні лягало кістьми на футбольному полі, думаю, що стимулювання однозначно було. Може, з боку третіх осіб, може, з боку їх керівників. Але якби так Прикарпаття грало кожну гру, то перебувало б набагато вище в турнірній таблиці і посідало б зовсім інше місце", - зазначив Лавриненко.

Раніше, Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття, завдяки пенальті.