Тренер Прикарпаття: Арбітри у перерві говорили, що зараз ми виженемо когось, у них картки є

Головний арбітр Іван Бондар у матчі 24-го туру Першої ліги Інгулець - Прикарпаття (1:0) вбив команду гостей.

Про це заявив головний тренер команди з Івано-франківська Володимир Ковалюк.

"Не радує тільки те шоу, яке є на футбольному полі в суддівстві. Чи вбивали сьогодні? Думаю, що так. Ви ж бачили самі. Вони б хоч закрилися в кімнаті. А я стояв поруч з тим місцем, де вони перевдягалися. Вони у перерві говорили: "Зараз ми виженемо когось, у них картки є". Ну як таке може бути? Де там Київ, що там про суддівство говорять? Обіграйте спокійно - 1:0, 2:0, у нас на одного менше. Але вигадувати пенальті?", - сказав Ковалюк.