Лечче програло Фіорентині, Шахов забив дебютний гол. Результати матчів 33 туру Серії А

Українець провів 20 хвилин на полі і забив гол

Джерело - Чемпіон.

15 липня у 33 турі італійської Серії А відбулися 4 матчі.

У першому таймі матчу Фіорентина забила три голи у ворота Лечче. У складі господарів на 72-ій хвилині на заміну вийшов українець Євген Шахов, і саме він забив гол престижу.

Чемпіонат Італії - Серія А

33 тур, 15 липня

Лечче - Фіорентина 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 6 К’єза, 0:2 – 38 Геззаль, 0:3 – 40 Кутроне, 1:3 – 88 Шахов

Рома - Верона 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Верету, 2:0 – 45+4 Джеко, 2:1 – 47 Пессіна

Сассуоло - Ювентус 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Данілу, 0:2 – 12 Ігуаїн, 1:2 – 29 Джурічич, 2:2 – 51 Берарді, 3:2 – 54 Капуто, 3:3 – 64 Сандро

Удінезе - Лаціо 0:0

Нагадаємо, Маліновський міг опинитися в Наполі.

Раніше Маліновський отримав найкращу оцінку серед усіх гравців матчу Ювентус - Аталанта.