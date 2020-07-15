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#Серія А, #Сампдорія, #Парма, #Мілан, #Наполі, #Кальярі, #Болонья

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 липня, відбулися матчі 33 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
15 липня, 33 тур

Болонья - Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Манолас, 1:1 - 80 Барроу

Мілан - Парма 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Куртич, 1:1 - 55 Кессі, 2:1 - 59 Романьолі, 3:1 - 77 Чалханоглу

Сампдорія - Кальярі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Габбіадіні, 2:0 - 40 Бонаццолі, 3:0 - 53 Бонаццолі

Нагадаємо, Маліновський міг опинитися в Наполі.

Раніше Маліновський отримав найкращу оцінку серед усіх гравців матчу Ювентус - Аталанта.

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