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Сьогодні, 15 липня, відбулися матчі 33 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 липня, 33 тур
Болонья - Наполі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 7 Манолас, 1:1 - 80 Барроу
Мілан - Парма 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Куртич, 1:1 - 55 Кессі, 2:1 - 59 Романьолі, 3:1 - 77 Чалханоглу
Сампдорія - Кальярі 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Габбіадіні, 2:0 - 40 Бонаццолі, 3:0 - 53 Бонаццолі
Нагадаємо, Маліновський міг опинитися в Наполі.
Раніше Маліновський отримав найкращу оцінку серед усіх гравців матчу Ювентус - Аталанта.