Склад київського Динамо та луганської Зорі не зможе конкурувати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Таку думку висловив колишній тренер Дніпра та збірної України Мирон Маркевич.

"Якщо навіть Зоря не візьме друге місце - великої трагедії з цього не буде. А ось для Динамо це серйозний удар по престижу, по всьому. Не хочу нікого ображати, але ні Динамо, ні Зоря, ні Десна не готові до ЛЧ. Навіть на успішний виступ в кваліфікації Ліги чемпіонів з тим складом, який має кожна з команд, розраховувати буде важко", - сказав Маркевич.