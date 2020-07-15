 Ні Динамо, ні Зоря не готові до Ліги Чемпіонів, - Маркевич | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Ні Динамо, ні Зоря не готові до Ліги чемпіонів

Сьогодні 20:37 670 0
Якщо Динамо не посяде другого місця, то це буде серйозний удар для київського клубу
#Динамо, #Зоря, #Маркевич, #Десна, #УПЛ, #Ліга чемпіонів

Джерело - FootBoom.

Склад київського Динамо та луганської Зорі не зможе конкурувати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Таку думку висловив колишній тренер Дніпра та збірної України Мирон Маркевич.

"Якщо навіть Зоря не візьме друге місце - великої трагедії з цього не буде. А ось для Динамо це серйозний удар по престижу, по всьому. Не хочу нікого ображати, але ні Динамо, ні Зоря, ні Десна не готові до ЛЧ. Навіть на успішний виступ в кваліфікації Ліги чемпіонів з тим складом, який має кожна з команд, розраховувати буде важко", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Красніков по закінченню сезону залишить Динамо.

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