 В наступному сезоні дозволили проводити п'ять замін | Футбол | Champion.com.ua
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IFAB дозволив проводити п'ять замін в сезоні-2020/21

Сьогодні 19:12 271 0
Федерації футболу різних країн будуть вільно вирішувати, чи збільшувати кількість замін у своїх змаганнях
IFAB дозволив проводити п'ять замін в сезоні-2020/21
#IFAB, #Ліга Європи, #Ліга чемпіонів

Джерело - football.ua.

Відбулося засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, на якому розглядалося питання про збільшення кількості допустимих замін в наступному сезоні.

Про це повідомляє Sky Sports.

IFAB ухвалив рішення дозволити проводити п'ять замін за матч однією командою в кампанії-2020/21 через негативний вплив коронавіруса.

При цьому уточнюється, що керівні органи Федерацій футболу різних країн можуть окремо вирішувати, чи збільшувати їм кількість замін до п'яти в своїх змаганнях або залишити звичні три заміни. Це також стосується Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Нагадаємо, футбольним турнірам дозволили не використовувати VAR при дограванні сезону.

 

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