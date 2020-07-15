Федерації футболу різних країн будуть вільно вирішувати, чи збільшувати кількість замін у своїх змаганнях

Відбулося засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, на якому розглядалося питання про збільшення кількості допустимих замін в наступному сезоні.

Про це повідомляє Sky Sports.

IFAB ухвалив рішення дозволити проводити п'ять замін за матч однією командою в кампанії-2020/21 через негативний вплив коронавіруса.

При цьому уточнюється, що керівні органи Федерацій футболу різних країн можуть окремо вирішувати, чи збільшувати їм кількість замін до п'яти в своїх змаганнях або залишити звичні три заміни. Це також стосується Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Нагадаємо, футбольним турнірам дозволили не використовувати VAR при дограванні сезону.