ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року

У матчі-відкритті господарі турніру, Катар, зійдуться з першим суперником своєї групи

Джерело - Футбол 24.

Міжнародна федерація футболу визначилася з термінами чемпіонату світу в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головний турнір планети розпочнеться 21 листопада 2022 року

У матчі-відкритті господарі турніру, Катар, зійдуться з першим суперником своєї групи. Місце проведення – стадіон Аль-Бейт у місті Ель-Хаур.

Натомість фінальний поєдинок Мундіалю відбудеться 18 грудня, о 18:00. Учасники вирішального поєдинку зіграють на 80-тисячному Національному стадіоні в Лусаїлі.

Нагадаємо, 10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу.