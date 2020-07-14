У той же час Жуніор Мораес, Микола Матвієнко і Марлос повернулися в загальну групу

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов не займався з командою напередодні матчу з Колосом, так як відправився в коротку відпустку.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

У той же час Жуніор Мораес, Микола Матвієнко та Марлос повернулися в загальну групу.

Євген Коноплянка, Ісмаїлі, Віктор Коваленко і Валерій Бондар через травми тренуються індивідуально.

Раніше достроково відпустку отримали Андрій Пятов і Тарас Степаненко.

Нагадаємо, Шахтар цікавиться 23-річним нападником збірної Катару.