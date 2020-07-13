Роналду залишиться в Ювентусі ще на один сезон

Форвард не має наміру міняти клуб

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не має наміру міняти клуб влітку.

Про це повідомляє Tuttosport.

35-річний гравець ще сезон точно проведе в туринському клуб. Відзначається, що йому подобається жити в Італії.

Контракт Роналду може запропонувати ПСЖ, проте французи навряд чи будуть витрачати багато грошей влітку.

На його рахунку в нинішньому сезоні 28 м'ячів в Серії А. Разом з нападником Лаціо Чіро Іммобіле він бореться за звання найкращого бомбардира.

Його контракт з Ювентусом розрахований до 2022-го року.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського зіграла внічию з Ювентусом.