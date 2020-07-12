"Лиси" втратили можливість вийти на чисте третє місце в турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Борнмут здобув розгромну перемогу над Лестером в рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Лиси" вийшли вперед в першому таймі, проте у другій половині гри пропустили чотири голи і втратили перемогу.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

11 липня, 35 тур

Борнмут - Лестер 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Варді, 1:1 - 65 Станіслас(П), 2:1 - 67 Соланке, 3:1 - 83 автогол Еванс, 4:1 - 87 Соланке

Нагадаємо, Тоттенгем вирвав перемогу в Арсенала в боротьбі за місце в єврокубках.

Раніше Вулвергемптон розгромив Евертон.