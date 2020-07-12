На початку поєдинку "орлам" не зарахували гол

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла здобула впевнену перемогу над Крістала Пелесом в рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

На початку поєдинку "орлам" не зарахували гол. Астон Вілла ж відкрила рахунок наприкінці першого тайму, і подвоїла свою перевагу на перших хвилинах другої половини гри.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

12 липня, 35 тур

Астон Вілла - Крістал Пелес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+4 Трезеге, 2:0 - 59 Трезеге

Нагадаємо, Вулвергемптон розгромив Евертон.

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