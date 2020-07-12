Сабо: У Динамо небагато футболістів високого класу

У матчі 30-го туру УПЛ футболісти Динамо будуть мати проблеми в Олександрії.

Про це заявив фахівець Йожеф Сабо.

"Дуже складно Динамо буде встигнути відновитися після перемоги в Кубку України на гру з Олександрією, тим більше, що киянам доведеться їхати на виїзний матч на автобусі. На гравців випало велике навантаження в фіналі - нервове напруження, 120 хвилин ігрового часу і потім емоційна розв'язка в серії пенальті.

Думаю, що про серйозну кадрову ротацію в Динамо зараз говорити не варто. На жаль, але футболістів високого класу в команді небагато. Тому розраховувати на лаву запасних Олексію Михайличенку навряд чи варто. Тому в Олександрії динамівці очікують великі проблеми, адже відновитися футболісти точно не встигнуть.

Олександрії очки теж потрібні, команда буде готуватися до стикових матчів, тому на гру з Динамо олександрійці будуть налаштовуватися дуже серйозно.

Після перемоги Зорі над Колосом боротьба загострюється не тільки за срібло, а й за бронзу. Перемога в Кубку і черговий титул це, звичайно, прекрасно. Але провал в цій гонці означатиме серйозні фінансові втрати для столичного клубу. Судячи з усього, посилюватися якісними футболістами у Динамо поки немає можливості, тому друге місце для киян хороший шанс заробити більше серйозні гроші в Лізі чемпіонів, ніж в Лізі Європи. Це і буде головною мотивацією команди в останніх матчах чемпіонату", - зазначив Сабо.