Головний скаут Шахтаря пояснив, чому бразильці важливі для України

Запрошення бразильських легіонерів до донецького Шахтаря є корисним для розвитку українських молодих гравців.

Про це заявив голова селекційної служби клубу Жозе Боту.

"Система пошуку талантів в Уругваї не така, як у бразильців. Бразильці хочуть наслідувати Неймара, а молоді гравці з Уругваю - Луїса Суареса. Той факт, що в країні є більш технічна і креативна система підготовки гравців дуже важливий. У нас є такий досвід в Україні, яка історично не настільки багата технічно обдарованими футболістами. Однак останні покоління гравців, що знаходяться під сильним впливом бразильців, які грають за "Шахтар", є все більш і більш технічно розвиненими, ніж їх попередники. Тому це питання для мене також є принциповим", - сказав Боту.