Гол Ярмоленка потрапив у добірку найкращих пострілів Вест Гема у ворота Норвіча

35-й тур чемпіонату Англії сьогодні, 11 липня, відкриватимуть два поєдинки. Один з них – матч Вест Гема проти Норвіча.

Офіційний клубний Твіттер на своїй сторінці опублікував відео, в якому презентував п'ять найефектніших голів футболістів Вест Гема у ворота майбутнього суперника.

До добірки найкращих потрапив і український легіонер лондонської команди Андрій Ярмоленко з результативним пострілом у ворота "канарок" 31 серпня 2019 року.

⚠️ This video contains dangerously hot goals ⚠️



𝙁𝙞𝙫𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙚𝙨𝙩 from #NORWHU 🔥 pic.twitter.com/cwmHRlm7De