Гранада на виїзді переграла Реал Сосьєдад у 35 турі Ла-Ліги

Гранада скоротилася відставання від Реал Сосьєдада до одного очка

Джерело - Чемпіон.

У 35-му турі іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад приймав Гранаду.

У першому таймі матчу Пуертас і Сольдадо забезпечили перевагу гостей у два голи. На старті другого тайму матчу Меріно один гол відіграв. Далі команди обмінялися забитими голами.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

35 тур, 10 липня

Реал Сосьєдад - Гранада 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Пуертас, 0:2 - 43 Сольдадо, 1:2 - 47 Меріно, 2:2 - 83 Оярсабаль, 2:3 - 89 Дуарте

Раніше, Валенсія переграла Вальядолід у 35 турі Ла-Ліги.

Також, Хетафе програв Вільярреалу.