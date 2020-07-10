Став відомий розклад матчів останніх раундів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 липня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Пізніше УЄФА сформував календар матчів останніх раундів турніру.
Розклад матчів плей-оф Ліги чемпіонів:
1/8 фіналу, 7 серпня
22:00 Манчестер Сіті - Реал (результат першого матчу 2:1)
22:00 Ювентус - Ліон (0:1)
1/8 фіналу, 8 серпня
22:00 Барселона - Наполі (1:1)
22:00 Баварія - Челсі (3:0)
1/4 фіналу, 12 серпня
22:00 Аталанта - ПСЖ
1/4 фіналу, 13 серпня
22:00 РБ Лейпциг - Атлетіко
1/4 фіналу, 14 серпня
22:00 Барселона/Наполі - Баварія/Челсі
1/4 фіналу, 15 серпня
22:00 Манчестер Сіті/Реал - Ювентус/Ліон
18-19 серпня, 22:00 - півфінали
23 серпня, 22:00 - фінал
Нагадаємо, УЄФА затвердив новий формат кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи.