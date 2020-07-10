Смолевичі вдома переграли Іслоч у 17 турі чемпіонату Білорусі

У переможців дубль оформив Ложкін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 липня, у 17-му турі чемпіонату Білорусі Смолевичі вдома приймали Іслоч.

У першому таймі Ложкін оформив дубль. На 78-ій хвилині Джигеро довів рахунок до розгромного. У компенсовані хвилини матчу Макась забив гол престижу.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

17 тур, 10 липня

Смолевичі - Іслоч 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Ложкін, 2:0 - 35 Ложкін, 3:0 - 78 Джигеро, 3:1 - 90+1 Макась

Раніше, Динамо-Брест на виїзді зіграло внічию з Смолевичами (3:3).

Нагадаємо, Мілевський пішов на самоізоляцію.