Суд поставив під загрозу чемпіонство гравця збірної України

Джерело - footballua.tv.
Поки бельгійські клуби готуються до початку нового чемпіонату в кабінетах точаться суперечки про долю сезону минулого.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Бельгійський арбітражний суд (BAS) з питань спорту задовольнив скаргу клубу Ваасланд-Беверен, який понизився в класі на момент припинення.
Рішення арбітражу може поставити під загрозу легітимність визнання Брюгге Едуарда Соболя чемпіоном країни. Також рішення BAS позначиться на долі повторного поєдинку за підвищення в класі між Лувеном і Беєрсхотом, який здобув промоушен в елітний дивізіон, одержав перемогу в першому матчі.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі. Сезон в Нідерландах, Франції та деяких інших країнах був достроково завершений.
Раніше повідомлялося, що Брюгге продовжив оренду Соболя.