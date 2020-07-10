Суд поставив під загрозу чемпіонство гравця збірної України

Бельгійський арбітраж став на бік аутсайдера Ліги Жюпіле

Поки бельгійські клуби готуються до початку нового чемпіонату в кабінетах точаться суперечки про долю сезону минулого.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Бельгійський арбітражний суд (BAS) з питань спорту задовольнив скаргу клубу Ваасланд-Беверен, який понизився в класі на момент припинення.

Рішення арбітражу може поставити під загрозу легітимність визнання Брюгге Едуарда Соболя чемпіоном країни. Також рішення BAS позначиться на долі повторного поєдинку за підвищення в класі між Лувеном і Беєрсхотом, який здобув промоушен в елітний дивізіон, одержав перемогу в першому матчі.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі. Сезон в Нідерландах, Франції та деяких інших країнах був достроково завершений.

Раніше повідомлялося, що Брюгге продовжив оренду Соболя.