Авангард уникнув домашньої поразки від Балкан у 23 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру Першої ліги краматорський Авангард приймав Балкани з Одещини.
У першому таймі матчу на гол гостей господарі відповіли двома. Після перерви Балкани змогли не лише зрівняти рахунок, але і вийти вперед. Кірієнко у компенсовані хвилини зрівняв рахунок - 3:3.
Чемпіонат України - Перша ліга
23 тур, 10 липня
Авангард - Балкани 3:3 (2:1)
Голи: 0:1 - 20 Платунов, 1:1 - 24 Лобов (пен), 2:1 - 31 Матяж, 2:2 - 54 Олівейра, 2:3 - 63 Болокан, 3:3 - 90+4 Кірієнко.
Раніше, Рух вдома програв Агробізнесу.