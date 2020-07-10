Авангард уникнув домашньої поразки від Балкан у 23 турі Першої ліги

Краматорцям буде складно поборотися за нагороди чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру Першої ліги краматорський Авангард приймав Балкани з Одещини.

У першому таймі матчу на гол гостей господарі відповіли двома. Після перерви Балкани змогли не лише зрівняти рахунок, але і вийти вперед. Кірієнко у компенсовані хвилини зрівняв рахунок - 3:3.

Чемпіонат України - Перша ліга

23 тур, 10 липня

Авангард - Балкани 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 20 Платунов, 1:1 - 24 Лобов (пен), 2:1 - 31 Матяж, 2:2 - 54 Олівейра, 2:3 - 63 Болокан, 3:3 - 90+4 Кірієнко.

Раніше, Рух вдома програв Агробізнесу.