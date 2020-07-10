Смалійчук: Борги Руху оплатила фізична особа, у Карпат грошей немає

Співвласник львівських Карпат Олег Смалійчук борги Руху оплатив особисто він зі своєї кишені, а не клуб.

Про це заявив сам менеджер.

"Борги Руху оплатила фізична особа, а не Карпати. Карпати, натомість, повинні думати про майбутнє і заощаджувати кошти на відновлення.

Яка мета стимулювання суперників Руху у П першій лізі? Для чого це Карпатам? З чого ви взяли, що ФК Карпати взагалі когось стимулювали? Я ж кажу – на клубному рахунку нема грошей.

Чи у мене є 600 тисяч гривень, куди я їх віддам: на зарплату своїм гравцям чи суперникам Руху? Ще раз: я не збираюсь фінансувати "Карпати" зі своєї кишені. Я не олігарх. І навіть якби ним був, то все одно навчив би менеджмент клубу заробляти гроші самостійно. Мій син місяць підробляв, продавав свої шкільні книжки і збирав гроші на те, щоб пройти курс і говорити англійською з американським акцентом. Ви вважаєте, що в мене не було 700 доларів просто так йому дати?

Чи Агробізнес" отримає всю цю суму? Мої юристи заборонили мені публічно спілкуватись на цю тему", - сказав Смалійчук.