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Смалійчук: Купив частку Димінського, бо обіцяли зустріч з Коломойським

Сьогодні 16:40 934 1
Співвласник Карпат більше не буде вірити олігархам
Смалійчук: Купив частку Димінського, бо обіцяли зустріч з Коломойським
#Смалійчук, #Карпати

Джерело - Tribuna.com.

Співвласник львівських Карпат Олег Смалійчук так бажав зустрітися з Ігорем Коломойським, що купив частку клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Мені була підтверджена зустріч від людей з його [Коломойського] оточення. Я повірив, тому і купив частку в Димінського. Мабуть, вірити олігархам більше не буду.

Я думаю про Карпати, а не про чиїсь бажання. Карпати матимуть майбутнє і без Коломойського і без Смалійчука", - сказав Смалійчук. 

Нагадаємо, УАФ відкрила справу проти Смалійчука.

Раніше була названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку.

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