Смалійчук: Купив частку Димінського, бо обіцяли зустріч з Коломойським

Співвласник львівських Карпат Олег Смалійчук так бажав зустрітися з Ігорем Коломойським, що купив частку клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Мені була підтверджена зустріч від людей з його [Коломойського] оточення. Я повірив, тому і купив частку в Димінського. Мабуть, вірити олігархам більше не буду.

Я думаю про Карпати, а не про чиїсь бажання. Карпати матимуть майбутнє і без Коломойського і без Смалійчука", - сказав Смалійчук.