Смалійчук: Купив частку Димінського, бо обіцяли зустріч з Коломойським

Джерело - Tribuna.com.
Співвласник львівських Карпат Олег Смалійчук так бажав зустрітися з Ігорем Коломойським, що купив частку клубу.
Про це заявив сам менеджер.
"Мені була підтверджена зустріч від людей з його [Коломойського] оточення. Я повірив, тому і купив частку в Димінського. Мабуть, вірити олігархам більше не буду.
Я думаю про Карпати, а не про чиїсь бажання. Карпати матимуть майбутнє і без Коломойського і без Смалійчука", - сказав Смалійчук.
Нагадаємо, УАФ відкрила справу проти Смалійчука.
Раніше була названа сума, за яку Коломойський продасть частку у Карпатах Смалійчуку.