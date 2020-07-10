Левандовский визнаний найкращим гравцем сезону Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Союз футболістів Німеччини підвів підсумки голосування за звання найкращого гравця Бундесліги за підсумками сезону.
Про це повідомляє VarskySports.
Першим став нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський, який отримав 40,2% голосів.
Другим став Джейдон Санчо з Борусії Дортмунд 13,9%, замкнув першу трійку півзахисник Баварії Джошуа Кімміх 7,2%.
🥇Robert Lewandowski 🇵🇱 fue elegido el Mejor Jugador de la Bundesliga ⚽️por el Sindicato de Futbolistas de Alemania 🇩🇪.— VarskySports (@VarskySports) July 10, 2020
🏆Es la cuarta vez que gana el premio.
🥈Jadon Sancho 🏴 fue segundo en la votación. pic.twitter.com/yBGrWQuMgH
Найкращим новачком ліги визнаний захисник Баварії Альфонсо Девіс, а Ханс-Дітер Флік названий найкращим тренером сезону.
Нагадаємо, стало відомо, коли почнеться новий сезон Бундесліги.