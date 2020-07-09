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Президент клубу Другої ліги: Без підтримки обласної влади ми припинимо існування

Сьогодні 16:25 262 0
Вінницький клуб має проблеми з фінансами
Президент клубу Другої ліги: Без підтримки обласної влади ми припинимо існування
#Нива, #Кудіяров

Джерело - sportarena.com.

Вінницька ОДА та Вінницька обласна рада повинні публічно оголосити, якщо не хочуть фінансувати вінницьку Ниву.

Про це заявив президент клубу Вадим Кудіяров.

"Підтримуємо славні футбольні традиції міста над Бугом. На цьому шляху в 2020 році нам сприяє Вінницька міська рада, за допомогою якого ми прожили перші півроку. Але далі без фінансової підтримки з боку Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради Нива не зможе далі існувати.

Якщо Вінницька ОДА та Вінницька обласна рада не хочуть нас підтримувати, нехай їх керівництво публічно заявить про це. Тоді ми знімемо команди ФК Нива з чемпіонату України у Другій лізі і чемпіонату України U-19", - заявив Кудіяров.

Раніше, ФК Метал виступатиме в Другій лізі.

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