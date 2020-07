У стартовому складі Вест Гема на матч з Бернлі вийде український вінгер Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Yarmolenko starts and Haller is back in the squad ⚒



Our line-up for #WHUBUR... pic.twitter.com/V0L6TOq4Vl