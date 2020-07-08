Дружина хавбека Шахтаря поскаржилася на расизм в Україні щодо її дітей

Донькам відомої бразильської моделі Дані Соузи, яка є дружиною універсального хавбека Шахтаря Дентіньйо, доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.

Про це заявила сама Дані.

"Дві старші дівчини в школі завжди показували язика, і я знаю, що це було через колір шкіри моїх доньок. Одного разу я зустріла цих дівчат в шкільному коридорі, і поговорила з ними. Я сказала: "Якщо ви покажете їм язика знову, то побачите його у відповідь". І вони більше ніколи не сварилися з моїми дочками. Мені дуже боляче усвідомлювати, що в наші дні існує расизм. Але я дуже вдячна, що можу дати дітям освіту в Європі. Вони говорять по-англійськи і добре розвинені. Я знаю, що освіта в Бразилії не настільки гарна", - зазначила Соуза.