У фіналі Кубка України Динамо – Ворскла багато буде залежатиме від реалізації гольових моментів командами.

Про це розповів ексгравець киян Іван Яремчук.

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"Ворскла - молодці, що вийшли у фінал Кубка. Шахтар, який став чемпіоном України і, на мою думку, перевершує інші команди за ігровими якостями і підбором футболістів, і той не потрапив до фіналу. Тож для полтавців уже сенсація і великий успіх, що вони дійшли до цієї стадії. Коли я грав за цю команду, у нас був хороший склад, ми були третіми в чемпіонаті України і грали в Кубку УЄФА.

Гадаю, у майбутній зустрічі багато що залежатиме від реалізації гольових моментів, які будуть з'являтися у грі. Зараз склад Динамо не такий уже сильний, тому оцінюю шанси команд на перемогу як 50% на 50%. Молоді хлопці боротимуться і битимуться до кінця. Динамо втратило чемпіонство, тому постарається виграти хоча б один трофей - Кубок. Ворскла так само свій шанс постарається не впустити", - відзначив Яремчук.