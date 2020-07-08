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Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:30 3906 0
Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

68' Якубу підключився в атаку, прострілив на лінію штрафного, звідки наносив удар по воротах Сапай, але м'яч заблокували.

67' Буяльський з лівого краю штрафного завдав удару по воротах, але вийшло неточно.

65' Де Пена виконує подачу у воротарський гостей, де ні Вербич, ні Циганков не змогли замкнути цю передачу

63' Кендзьора прострілив з правого флангу на лінію штрафного, звідки Де Пена зіграв вперед на Шепелєва, який пробив по воротах і м'яч пролетів в лічених сантиметрів над поперечиною.

62' Перша заміна в складі київського Динамо: Георгій Цітаішвілі відправляється відпочивати, а замість нього вийшов Віктор Циганков.

60' Якубу виконав подачу в центр штрафного, куди йшов на м'яч Кулач, але налетів він на Бущана, який отримав шипами по руках.

58' Ціатішвілі метрів з тридцяти завдав удар по воротах і м'яч пролетів в метрі від стійки.

56' Сидорчук грає в центр на Буяльського, але той не став ризикувати і зіграв назад в центральне коло.

55' Скляр виконав подачу в центр штрафного Динамо, звідки Шабанов вибив сферу за бокову лінію.

53' Кане котить м'яч у центр штрафного на Кулача, який в районі 11-метрової позначки падає на газон, хоча була хороша можливість для удару.

52' Вербич зробив передачу на хід Ціатішвілі, але вийшло надто сильно і гості перехопили футбольний снаряд.

50' Буяльський з лівого краю штрафного виконав подачу в центр, звідки гравці з Полтави вибивають сферу за межі штрафного.

49' Кане на лівому краю зберіг м'яч в поле, пішов до штрафного майданчика, але головний арбітр зафіксував, що м'яч повністю перетнув бічну лінію.

48' Кане пройшов по лівому флангу, увірвався в штрафну і пробив в дальній кут, але м'яч пролетів поруч зі штангою

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, вирішила Катерина Монзль нічого не додавати. Досить рівну гру продемонстрували команди.

44' Сам Де Пена виконав подачу в центр штрафного, де Різник на виході в стрибку зумів зафіксував ігровий снаряд.

43' Скляр отримує жовту картку за фол проти Де Пени на правому фланзі.

42' Вербич наносив удар з лінії штрафної в кут воріт, Різник в падінні витягнувся і перевів сферу за межі поля.

40' Степанюк пресингував Шабанова біля штрафної киян в надії на перехоплення, але захисник Динамо все-таки зміг відправити м'яч в бік центрального кола.

39' Скляр забарився з прийняттям рішення після перехоплення м'яча, на нього налетів Сидорчук та збив його з ніг. Арбітр зафіксував фол.

38' Де Пена з лінії штрафного низом завдав удар по воротах у ближній кут, але Різник в падінні зафіксував м'яч.

36' Кане завдав удар по воротах з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів в декількох метрах від штанги.

35' Сидорчук зіграв в стінку з партнером на правому краю, покотив м'яч у центр на Вербича, але той втратив м'яч.

33' Де Пена виконав подачу в центр штрафного майданчика, звідки Вербич головою пробив по воротах, але вийшло вище поперечини.

32' Шепелєв зробив передачу в центральну зону і Вербич в боротьбі з Чеснаковим опинився на газоні, це фол.

30' Де Пена виконує подачу на дальню штангу, звідки захисники Ворскли вибивають сферу за бокову лінію.

28' ГООООЛ! Динамо зрівнює рахунок. Сидорчук виконав подачу в центр штрафного, Де Пена скинув м'яч Вербичу, який ударом з лінії воротарського майданчика відправив сферу під поперечину.

27' Захопили ініціативу кияни, але особливо не поспішають вперед.

25' Миколенко прострілює з лівого флангу на лінію воротарського, звідки Вербич в дотик б'є по воротах і Різник в падінні відбиває сферу!

23' Де Пена пройшов вперед по лівому флангу, з лінії штрафного завдав удару в дальній кут, але м'яч пролетів в метрі від штанги.

21' Скляр з лівого флангу завдав удар по воротах, м'яч летів по центру воріт і на зручній висоті для голкіпера, і Бущан впевнено зафіксував сферу.

19' Буяльський виконав подачу з кутового в центр воротарського, де Різник в падінні кулаками виносить сферу за межі штрафного.

18' Ціатішвілі проривався по правому краю, намагався прострілити в центр, але м'яч від захисника Ворскли вилетів за межі поля.

16' Миколенко побіг вперед по лівому флангу, прострілив м'яч до лінії штрафної, де партнери продовжили перепасовуватися.

14' Сирота після подачі з кутового головою пробив по воротах, але вортар переправив м'яч на ще один кутовий.

12' Динамо тепер повністю контролює м'яч. Схоже, що Ворскла паркує автобус біля своїх воріт.

10' ГООООЛ! Ворскла виходить вперед! Кане розіграв кутовий з партнером, виконав подачу на дальню штангу, м'яч пролетів повз Сидорчука і прилетів до Степнюка, який знаходився один і спокійно переправив снаряд в сітку воріт

9' Сирота в підкаті зрубив на правій бровці Кулача, за що отримав жовту картку.

8' Кане пройшов вперед по лівому флангу, виконав простріл уздовж воріт і м'яч пролетів поруч з Кулачем, який знаходився на лінії воротарського.

6' Сидорчук виконав вертикальну передачу на Шепелєва, який не зміг зачепитися за м'яч, але потім порушив правила в боротьбі.

5' Де Пена зіграв на Миколенка, який виконав подачу в штрафний майданчик, але вийшло надто сильно і м'яч полетів на праву бровку.

4' Не затримується м'яч надовго в обох команд, намагаються відразу вперед йти як кияни так і полтавці.

2' Буяльський після перехоплення м'яча у Н'Діайє прокинув м'яч вперед, але Різник на виході зумів зафіксувати снаряд.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє з Ворсклою в фінальному матчі Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться в середу, 8 липня, у Харкові на стадіоні Металіст. Початок о 21:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію фіналу в режимі онлайн. Початок о 21:15. Також на нашому сайті дивіться пряму трансляцію матчу Динамо - Ворскла.

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