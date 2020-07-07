Моурінью назвав винного у конфлікті Льоріса та Сона

Джерело - isport.ua.
Конфлікт гравці Тоттенгема Уго Льоріса і Сон Хин Міна стався через головного тренера команди Жозе Моурінью.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Я критично висловлювався про своїх хлопців. Вони недостатньо самокритично до себе ставилися. Я попросив їх бути більш вимогливим один до одного. Конфлікт Сона і Льоріса, можливо, став наслідком нашого спілкування. Тому звинувачувати потрібно мене.
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Сон - відмінний хлопець. Його всі люблять, але капітан зажадав від нього більше викладатися на полі.
Для того, щоб команди росла потрібні сильні особистості. Коли гравці показують таку реакцію, у мене з'являється впевненість", - відзначив Моурінью.
Нагадаємо, Тоттенгем переміг Евертон у 33 турі АПЛ.