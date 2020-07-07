У Болгарії 19 футболістів захворіли на коронавірус через помилку лабораторії

У чемпіонаті Болгарії з футболу 19 гравців захворіли на коронавірус в результаті лабораторної помилки.

Про це повідомляє Sportstar

Захисник клубу Царське село Мартін Кавданскі здав тест на COVID-19, який помилково показав негативний результат, а після цього футболіст вийшов на матч з Чорним морем в стартовому складі.

Після гри три позитивних тесту на коронавірус були зафіксовані в Царському селі 16 гравців захворіли в складі Чорно моря.

Згодом лабораторія визнала свою помилку, підкресливши, що Кавданскі здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що Мілевський та Хачеріді заразилися коронавірусом.