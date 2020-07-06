Рібері через пограбування може залишити Серію А

Хавбек Фіорентини Франк Рібері розчарований рівнем безпеки в Італії і через це може змінити клубну прописку.

Про це заявив сам футболіст.

"Після перемоги над Пармою я повернувся додому. Дім в Італії, де я вирішив продовжити грати після стількох років в Мюнхені.

Ось, це я побачив ... Тому так, моя дружина втратила парочку сумочок, прикраси, але це не так важливо. У мене таке відчуття, ніби-то я голий. Неначе з мене штани зняли, і це почуття не проходить. Для мене це неприйнятно!

Слава Богу, дружина і діти були в безпеці в Мюнхені, проте як ми можемо довіряти оточенню сьогодні?

Як я можу відчувати себе тут добре після того, що сталося? Я не женуся за мільйонами. Слава Богу, ми ні в чому не потребуємо. Але я завжди женуся за м'ячем, тому що це моя пристрасть.

Але пристрасть це чи ні, на першому місці для мене сім'я. І ми приймемо необхідні рішення", - зазначив Рібері.