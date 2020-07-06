Циганик: Другий інвестор вважає, що продаж частини Карпат Смалійчуку пройшов не зовсім коректно

За умовами договору, першим, хто мав право викупити частину Карпат, це як раз другий інвестор.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Представники другого інвестора вважають, що передача прав від колишнього власника до нинішнього (50 відсотків керуючої частини) пройшла не зовсім коректно з юридичної точки зору.

Зараз вони вивчають документи, і після висновків буде рішення, що робити далі.

Тому що, за умовами договору, першим, хто мав право викупити цю частину, це як раз другий інвестор. І якщо йому не надходило такої пропозиції, історія може тривати в судах", - сказав Циганик.