Чемпіонат України серед команд Суперболу: Відеоогляд матчів 14 туру

Джерело - Чемпіон.
У центрі масового футболу міста Києва — Місті спорту — відбулися матчі 14 туру чемпіонату України з футболу 6х6 серед команд Суперболу.
Результати та відеоогляд матчів:
Кло — Роза вітрів — 2:0 (Владислав Новіков, 21, 33).
Домінос — Ковальська — 2:1 (Андрій Назаров, 14, Микита Тменов, 20 — Олександр Рисенко, 20).
Трансбуд — Фітен — 3:1 (Максим Чеберяк, 4, Євгеній Саківський, 24, Сергій Козир, 26, у свої ворота — Сергій Козир, 16).
Скай — Дніпро — 3:1 (Олександр Семенов, 2, 24, Іван Кривошеєнко, 36 — Дмитро Подус, 17).