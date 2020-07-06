Пятов оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу Європи

Джерело - ТК Футбол.
У майбутньому поєдинку Шахтаря проти Вольфсбурга в Лізі Європи шанси команд є рівними.
Про це заявив голкіпер гірників Андрій Пятов.
"Цей Кубок ми хочемо завоювати і в принципі шанси у всіх рівні. Там буде у нас 2-3 тижні підготовки, тому не бачу проблем. Вольфсбург?
Чемпіонат Німеччини теж зараз закінчився, у них теж буде пауза, тому ми будемо в рівних умовах", - сказав Пятов.
Матч Шахтаря з Вольфсбургом відбудеться 5 або 6 серпня.
Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.