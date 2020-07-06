 Пятов оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу Європи

Сьогодні 20:10 662 0
Голкіпер вважає, що шанси у всіх клубів досить рівні
Пятов оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу Європи
#Пятов, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

У майбутньому поєдинку Шахтаря проти Вольфсбурга в Лізі Європи шанси команд є рівними.

Про це заявив голкіпер гірників Андрій Пятов.

"Цей Кубок ми хочемо завоювати і в принципі шанси у всіх рівні. Там буде у нас 2-3 тижні підготовки, тому не бачу проблем. Вольфсбург?

Чемпіонат Німеччини теж зараз закінчився, у них теж буде пауза, тому ми будемо в рівних умовах", - сказав Пятов.

Матч Шахтаря з Вольфсбургом відбудеться 5 або 6 серпня.

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.

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