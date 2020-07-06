 Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Мілевський та Хачеріді заразилися коронавірусом
Сьогодні 00:05 1498
Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу
Сьогодні 17:55 189
Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла
Сьогодні 17:24 779
Рябоконь визнаний найкращим тренером 29 туру УПЛ
Сьогодні 13:45 329
Фаворов – найкращий гравець 29 туру УПЛ
Сьогодні 13:29 324
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України
Сьогодні 12:26 821
Маліновський – найкращий гравець матчу з Кальярі
Сьогодні 11:44 1451
Гравець збірної України перейшов у російський клуб
Сьогодні 09:45 3315
Шевчук: Динамо деградує, команда стала грати ще гірше
Сьогодні 09:31 2506
Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині
Сьогодні 09:15 2085
Блоги
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів
Динамо - Шахтар: ставки букмекерів Андрій Твердохліб
04.07.2020 16:00 605
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20
Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20 Андрій Твердохліб
04.07.2020 15:15 2547 1
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера Valeriy Ruchka
03.07.2020 13:01 1712
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
02.07.2020 05:29 7180
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
01.07.2020 21:21 6593
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Футбол Чеснаков: Ісенко тягне 80% пенальті 55
18:26 Блог Зінченко вибачився за помилку в матчі проти Саутгемптона 280
18:25 Баскетбол Миколаїв підсилився Кушніровим 197
18:10 Футбол Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня 355
17:55 Футбол Карпати запропонували Профутболу провести дебати з іншим співвласником клубу 189
17:53 Блог Історія дня: 15-річна швейцарка мала секс с 12 гравцями Тюну 383 3
17:40 Футбол Динамо отримає 250 тисяч євро від Галатасарая 971
17:24 Футбол Призначено арбітрів на фінал Кубка України Динамо - Ворскла 779
17:10 Футбол Колишнього захисника Динамо помістили на карантин у Китаї 1087
16:55 Футбол Шевчук - про конфлікт Карпати - Рух: Найбільше мене розлютив слідчий з Миная 1463
16:40 Бокс Колишній суперник Усика: Я так сильно побив Ф'юрі, що він навіть не вийшов на наступний бій 1151
16:33 Футбол Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ за три тури до фінішу 1967
16:26 Баскетбол Тимофеєнко підписав новий контракт з Дніпром 1096
16:11 Футбол УПЛ планує створити свій телеканал 1238
15:55 Футбол Президент Барселони звинуватив VAR у допомозі Реалу 1399
15:44 Футбол Лучі: Українські експерти тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій 1819
15:30 Футбол Карпати отримали заборону на трансфери 1598
15:12 Футбол Українського футболіста затримали у Росії за шпигунство 3817
14:57 Футбол Маліновський – у збірній туру Серії А 2012
14:48 Футбол Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Матичем 1874
14:31 Футбол Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем 2153
14:16 Бокс Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло 2022
14:09 Блог Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування 668
13:56 Футбол Ліверпуль - Астон Вілла 2:0. Огляд матчу 2094
13:45 Футбол Рябоконь визнаний найкращим тренером 29 туру УПЛ 329

Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня

Сьогодні 18:10 355 0
Офіційне рішення буде прийнято найближчим часом
Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня
#УАФ

Джерело - Sport Arena.

Українська асоціація футболу визначилася з попередньою датою відкриття літнього трансферного вікна - 3 серпня.

Про це повідомляє Sport Arena.

При цьому, остаточні дати і терміни поки не визначені, але рішення буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, нові терміни літнього трансферного вікна в Україні визначить комітет УАФ з питань статусу і трансферів футболістів. Рішення буде прийнято на підставі консультацій з керівництвом УПЛ і ПФЛ.

Цікаво, що зазвичай трансферне вікно в Україні відкривалося 1 липня. При цьому на офіційному сайті ФІФА дати літнього трансферного вікна в Україні змінені: з 27 липня по 30 вересня.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

Коментарі ()