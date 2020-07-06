Літнє трансферне вікно в Україні попередньо відкриється 3 серпня

Офіційне рішення буде прийнято найближчим часом

Джерело - Sport Arena.

Українська асоціація футболу визначилася з попередньою датою відкриття літнього трансферного вікна - 3 серпня.

Про це повідомляє Sport Arena.

При цьому, остаточні дати і терміни поки не визначені, але рішення буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, нові терміни літнього трансферного вікна в Україні визначить комітет УАФ з питань статусу і трансферів футболістів. Рішення буде прийнято на підставі консультацій з керівництвом УПЛ і ПФЛ.

Цікаво, що зазвичай трансферне вікно в Україні відкривалося 1 липня. При цьому на офіційному сайті ФІФА дати літнього трансферного вікна в Україні змінені: з 27 липня по 30 вересня.

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.