Динамо отримає 250 тисяч євро від Галатасарая

Джерело - sport.ua.
Київське Динамо отримає від стамбульського Галатасарая ще 250 тисяч євро за договором про трансфер марокканського хавбека Юнеса Беланда.
Про це повідомляє Haberler.
Напередодні африканець провів свій 100-й матч за Галатасарай. Його команда поступилася Трабзонспору (1:3), однак тим самим в черговий раз активувався бонус, прописаний в договорі між Динамо і Галатасараєм. Згідно з його умовами, турки за кожен 25 офіційний матч, який Беланда проведе в їхніх рядах, повинні перевести Динамо 250 тисяч євро.
Влітку 2017 року Динамо продало Галатасараю Беланда за 8 мільйонів євро, прописавши різні бонуси. У підсумку за три сезони загальна сума угоди встигла вирости ще на 2 мільйони євро.
Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.