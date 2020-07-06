Динамо отримає 250 тисяч євро від Галатасарая

Турки переведуть цю суму за виконання додаткових умов щодо трансферу Беланда

Київське Динамо отримає від стамбульського Галатасарая ще 250 тисяч євро за договором про трансфер марокканського хавбека Юнеса Беланда.

Про це повідомляє Haberler.

Напередодні африканець провів свій 100-й матч за Галатасарай. Його команда поступилася Трабзонспору (1:3), однак тим самим в черговий раз активувався бонус, прописаний в договорі між Динамо і Галатасараєм. Згідно з його умовами, турки за кожен 25 офіційний матч, який Беланда проведе в їхніх рядах, повинні перевести Динамо 250 тисяч євро.

Влітку 2017 року Динамо продало Галатасараю Беланда за 8 мільйонів євро, прописавши різні бонуси. У підсумку за три сезони загальна сума угоди встигла вирости ще на 2 мільйони євро.

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.