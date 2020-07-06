Шевчук - про конфлікт Карпати - Рух: Найбільше мене розлютив слідчий з Миная

Футбольного експерта В'ячеслава Шевчука найбільше розлютив спортивний директор Миная Михайло Кополовець.

Про це заявив сам фахівець.

"В Карпатах є конфлікт двох власників. Вони хочуть розрулити все самі. Президент Руху Григорій Козловський звернувся з пропозицією допомогти.

Зараз я бачу конфлікт між Рухом і Карпатами. Нехай вони самі це вирішують. Але найбільше мене розлютив слідчий з Миная (мова йде про Михайла Кополовця, - прим.). Як можна спілкуватися з ним після цього?", - сказав Шевчук.