Манчестер Юнайтед продовжив угоду з півзахисником Неманьєю Матичем.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Гравець продовжив угоду з МЮ до 2023 року.

У поточному сезоні Матич зіграв у 27 матчах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC