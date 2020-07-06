 Гвардіола: Манчестер Сіті допустять до Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола: Манчестер Сіті допустять до Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:47 127 0
Хосеп Гвардіола прокоментував участь Манчестер Сіті у наступному сезоні Ліги чемпіонів
Гвардіола: Манчестер Сіті допустять до Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола впевнений, що клуб зможе виступати у Лізі чемпіонів у наступному сезоні попри дискваліфікацію УЄФА.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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Манчестер Сіті оскаржив рішення УЄФА щодо порушення фінансового фейр-плею дискваліфікації з єврокубків. Спортивний арбітражний суд має винести остаточне рішення 13 липня.

"Ми готові. Ми впевнені в своїх силах і впевнені, що нас допустять до Ліги чемпіонів нового сезону. 13-го числа все дізнаємося. Сподіваюся, рішення буде позитивним і дозволить нам продовжувати розвиток", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі проти Саутгемптона

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