Гвардіола: Манчестер Сіті допустять до Ліги чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола впевнений, що клуб зможе виступати у Лізі чемпіонів у наступному сезоні попри дискваліфікацію УЄФА.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
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Манчестер Сіті оскаржив рішення УЄФА щодо порушення фінансового фейр-плею дискваліфікації з єврокубків. Спортивний арбітражний суд має винести остаточне рішення 13 липня.
"Ми готові. Ми впевнені в своїх силах і впевнені, що нас допустять до Ліги чемпіонів нового сезону. 13-го числа все дізнаємося. Сподіваюся, рішення буде позитивним і дозволить нам продовжувати розвиток", - сказав Гвардіола.
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