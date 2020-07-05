 Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося | Футбол | Champion.com.ua
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Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося

Сьогодні 19:38 1034 0
Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося
Сергій Літовченко

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 3 червня, у чемпіонаті Вірменії з футболу стався гучний скандал. Прецедент, який трапився в другому за силою дивізіоні вірменського футболу, зачепив величезну кількість українських футболістів, а також увесь український тренерський штаб єреванського Локомотива на чолі з головним тренером команди Сергієм Літовченком – постраждало 25 українців. 20 – довічно.

Загалом же постраждало 58 осіб, 45 з яких отримали довічний бан.

Передісторія

Ми зв’язалися з головним тренером Локомотива – Сергієм Літовченком щоб з’ясувати з перших вуст, що сталося, та які причини такого суворого покарання.

"Передісторія розпочинається з грудня 2019 року, - згадує український фахівець, - коли було обрано нового президента Федерації футболу Вірменії – Армена Мелікбекяна. Зі слів нашого президента (Грачу Вардгесича – ред.), ще до виборів, майбутній керманич федерації заручився підтримкою деяких клубів і вочевидь пообіцяв їм дещо взамін. Зокрема, мова йде і про нашого головного конкурента в підвищенні класом – ФК Ван. Локомотив же підтримував іншого кандидата, за рядом об’єктивних причин і на виборах президента нашого представника не було".

Тиск

"Далі ж розпочався шалений тиск на нашу команду на всіх фронтах", - наголошує Літовченко.

Президент нашої команди, ледь не перед кожною грою, просив нас, щоб ми були максимально обережними в усіх питаннях. Доходило навіть до повного абсурду – ми самі змушені були перевіряти та пильно слідкувати за жовтими картками та дискваліфікованими гравцями. Був навіть епізод - з нашої команди зняли три очки за участь у матчі, ніби то, дискваліфікованого гравця. Ми власними силами зробили відеовибірку попередніх матчів і довели свою правоту. Очки нам повернули, але не заспокоїлись.

 

3 липня Локомотив Єрєван отримав рішення Виконкому Федерації футболу Вірменії про дискваліфікацію та відсторонення.

Рішення

"Позачерговий Виконком Федерації футболу об’єктивно вирішив, що Локомотив брав участь у договірних іграх".

"Ще під час карантину організувався Дисциплінарний комітет, - зазначив Літовченко, -  якого до того не було. За моєю інформацією рішення приймало 6 чоловік, яких я і в очі не бачив".

P.S.

Найцікавіше трапилося уже після рішення про заборону Локомотиву грати. ФК Ван зіграв матч 28 туру чемпіонату, здобув перемогу та зрівнявся за набраними очками з Локомотивом. А за додатковими показниками (особисті зустрічі) очолив турнірну таблицю. Локомитив же свій матч 28 туру провести не зміг через вищезгадані причини. Тобто, тур було зіграно не повністю, після чого чемпіонат припинено.

За словами того ж Літовченка, справа шита білими нитками, обвинувачення безпідставні й направлені на знищення ФК Локомотив Єреван.

Як стало відомо Чемпіону, справу Сергія Литовченка та всіх українських футболістів вестиме відомий спортивний юрист – Юрій Юрченко.

"Завтра, 6 липня, ми подамо апеляцію у відповідний комітет Федерації футболу Вірменії з метою отримати документи та матеріали, яких ніхто не бачив. Не можна й відхиляти певну політичну складову. Не виключаю упереджене ставлення до українців", - заявив юрист.

Також головний тренер Локомотива повідомив, що в понеділок, 6 липня, клуб збирає прес-конференцію.

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