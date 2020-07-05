Карпати хочуть грати в наступному сезоні в Першій лізі

Джерело - sport.ua.
Львівські Карпати передумали втрачати професійний статус і обнуляти клуб.
Про це повідомляє Sport.ua.
"Леви" хочуть в наступному сезоні виступати в першій лізі.
У цьому сезоні Карпати, швидше за все, будуть дискваліфіковані з УПЛ через неявку на два матчі.
Але багато хто в керівництві УАФ не хочуть, щоб львів'яни виступали в першій лізі. Причина - поведінка клубу останнім часом. Тому КДК може позбавити львів'ян професійного статусу.
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