Карпати хочуть грати в наступному сезоні в Першій лізі

Багато хто в керівництві УАФ - проти

Львівські Карпати передумали втрачати професійний статус і обнуляти клуб.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Леви" хочуть в наступному сезоні виступати в першій лізі.

У цьому сезоні Карпати, швидше за все, будуть дискваліфіковані з УПЛ через неявку на два матчі.

Але багато хто в керівництві УАФ не хочуть, щоб львів'яни виступали в першій лізі. Причина - поведінка клубу останнім часом. Тому КДК може позбавити львів'ян професійного статусу.

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