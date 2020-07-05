Мессі незадоволений роботою президента Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі не збирається залишати каталонський клуб.

Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, аргентинець не хоче йти з Барселони, хоча має напружені стосунки з керівництвом клубу. Зокрема, футболіст незадоволений роботою президента Хосепа Бартомеу.

Відзначається, що позиція Мессі може вплинути на дострокове припинення Бартомеу своїх повноважень.

Нагадаємо, що аргентинець є вихованцем Барселони і виступає за основну команду з 2004 року. У поточному сезоні футболіст провів 37 матчів за Барселону, забив 27 голів і віддав 22 результативних передачі.