Мессі незадоволений роботою президента Барселони

Джерело - isport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі не збирається залишати каталонський клуб.
Про це повідомляє Goal.
За інформацією джерела, аргентинець не хоче йти з Барселони, хоча має напружені стосунки з керівництвом клубу. Зокрема, футболіст незадоволений роботою президента Хосепа Бартомеу.
Відзначається, що позиція Мессі може вплинути на дострокове припинення Бартомеу своїх повноважень.
Нагадаємо, що аргентинець є вихованцем Барселони і виступає за основну команду з 2004 року. У поточному сезоні футболіст провів 37 матчів за Барселону, забив 27 голів і віддав 22 результативних передачі.